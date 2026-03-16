ВСУ за сутки 41 раз применили артиллерию в Курской области
ВСУ 41 раз за прошедшие сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, сбито 27 украинских беспилотников различного типа,... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T10:34:00+03:00
https://ria.ru/20260316/ukraina-2080919124.html
КУРСК, 16 мар - РИА Новости. ВСУ 41 раз за прошедшие сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, сбито 27 украинских беспилотников различного типа, погибших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области
за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 15 марта до 07:00 16 марта сбито 27 вражеских беспилотников различного типа. 41 раз враг применил артиллерию по отселённым районам", - сообщил Хинштейн
в своем канале на платформе Max
.
Он добавил, что 3 раза беспилотники атаковали территорию региона с помощью сброса взрывных устройств.
"В результате атак в посёлке Коренево Кореневского района пострадали три человека, они доставлены в Курскую областную больницу. Осколками повреждено остекление и фасад магазина, автомобиль", - добавил глава региона.
Уточняется, что погибших нет.