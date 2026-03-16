Специальная военная операция на Украине
 
05:53 16.03.2026
Боец рассказал, как ВСУ используют мины
Боец рассказал, как ВСУ используют мины
Боевики ВСУ применяют самодельные мины, замаскированные под растительность и сбрасываемые с тяжёлых беспилотников на добропольском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 16.03.2026
ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Боевики ВСУ применяют самодельные мины, замаскированные под растительность и сбрасываемые с тяжёлых беспилотников на добропольском направлении, сообщил РИА Новости командир подразделения беспилотных систем морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Хищник".
По словам военнослужащего 55-й гвардейской дивизии, подобные устройства российские бойцы обнаружили во время выдвижения к позициям.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
ВСУ остались без снабжения в Константиновке, рассказал боец
02:56
"Выдвигаясь к позициям, вдоль дороги обнаружили самодельные мины-"цветы". Они представляют собой металлический заострённый конус, внутри которого находится взрывчатое вещество", - рассказал военнослужащий.
Он пояснил, что устройство оснащено магнитным взрывателем.
"Детонация происходит при изменении магнитного поля - например, при приближении металлических предметов или техники", - отметил собеседник агентства.
По его словам, такие мины сбрасываются с тяжёлых беспилотников.
"Их сбрасывают с гексакоптера типа "Баба-Яга". Конусная часть втыкается в землю, а сверху устройство маскируется под растительность, из-за чего его сложно заметить", - добавил "Хищник".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
