Боец рассказал, как ВСУ используют мины

ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Боевики ВСУ применяют самодельные мины, замаскированные под растительность и сбрасываемые с тяжёлых беспилотников на добропольском направлении, сообщил РИА Новости командир подразделения беспилотных систем морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Хищник".

По словам военнослужащего 55-й гвардейской дивизии, подобные устройства российские бойцы обнаружили во время выдвижения к позициям.

"Выдвигаясь к позициям, вдоль дороги обнаружили самодельные мины-"цветы". Они представляют собой металлический заострённый конус, внутри которого находится взрывчатое вещество", - рассказал военнослужащий.

Он пояснил, что устройство оснащено магнитным взрывателем.

"Детонация происходит при изменении магнитного поля - например, при приближении металлических предметов или техники", - отметил собеседник агентства.

По его словам, такие мины сбрасываются с тяжёлых беспилотников.