Боец рассказал, как ВСУ используют мины
Боец рассказал, как ВСУ используют мины - РИА Новости, 16.03.2026
Боец рассказал, как ВСУ используют мины
Боевики ВСУ применяют самодельные мины, замаскированные под растительность и сбрасываемые с тяжёлых беспилотников на добропольском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T05:53:00+03:00
2026-03-16T05:53:00+03:00
2026-03-16T05:53:00+03:00
https://ria.ru/20260316/vsu-2080872744.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
безопасность, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, В мире
Боец рассказал, как ВСУ используют мины
РИА Новости: ВСУ маскируют мины под растительность
ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Боевики ВСУ применяют самодельные мины, замаскированные под растительность и сбрасываемые с тяжёлых беспилотников на добропольском направлении, сообщил РИА Новости командир подразделения беспилотных систем морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Хищник".
По словам военнослужащего 55-й гвардейской дивизии, подобные устройства российские бойцы обнаружили во время выдвижения к позициям.
"Выдвигаясь к позициям, вдоль дороги обнаружили самодельные мины-"цветы". Они представляют собой металлический заострённый конус, внутри которого находится взрывчатое вещество", - рассказал военнослужащий.
Он пояснил, что устройство оснащено магнитным взрывателем.
"Детонация происходит при изменении магнитного поля - например, при приближении металлических предметов или техники", - отметил собеседник агентства.
По его словам, такие мины сбрасываются с тяжёлых беспилотников.
"Их сбрасывают с гексакоптера типа "Баба-Яга". Конусная часть втыкается в землю, а сверху устройство маскируется под растительность, из-за чего его сложно заметить", - добавил "Хищник".