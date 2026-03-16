Жительца Селидово рассказала, как снайпер ВСУ убила женщину с ребенком

СЕЛИДОВО, 16 мар – РИА Новости. Женщина-снайпер ВСУ прицельно убила маму с ребенком возле дома в Селидово в ДНР, рассказала РИА Новости жительница этого населенного пункта Ирина Примак.

"На южном микрорайоне жили гражданские еще в подвалах. И вот мама с ребенком и шла, снайпер играючи сначала убил маму - она закрыла собой мальчика. Мальчик начал шевелиться, а потом убил мальчика. В многоэтажке сидела (снайперша ВСУ – ред.) и расстреливала людей", - рассказала местная жительница.

По ее словам, через время сосед попытался забрать тела убитых людей для захоронения, но не смог подойти к месту из-за огня боевиков ВСУ. Соседи лишь спустя время смогли похоронить погибших во дворах.

Это не единичный случай украинской жестокости применительно к гражданским, подчеркнула собеседница.

"Был парень, его отец пошел к колодцу набрать воды, его расстреляли. Он (сын – ред.) два дня подождал – хотел забрать тело отца и его тоже расстреляли. В данный момент похоронен до сих пор во дворах", - рассказала женщина.