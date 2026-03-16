ВСУ остались без снабжения в Константиновке, рассказал боец

ДОНЕЦК, 16 мар – РИА Новости. Подрыв российскими войсками дамб под Константиновкой оставил гарнизон ВСУ в городе без ротаций и стабильного снабжения, рассказал РИА Новости оператор БПЛА батальона спецназа "Южной" группировки с позывным "Мансур".

"После взрывов дамб противнику стало намного сложнее, технику перемещать он не может. По полям сейчас бездорожье, распутица, то есть он по полям тоже ездить не может", – рассказал "Мансур".