Союз страховщиков предложил ввести расширенный полис ОМС+

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Базовый полис обязательного медицинского страхования (ОМС) покрывает не все востребованные у россиян медицинские услуги, нужно предоставить им возможность приобретать за доплату расширенный полис ОМС+ с увеличенным покрытием, заявил в интервью РИА Новости глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

"Представьте, что базовый полис вам покупает государство, то есть, вы за него не платите. Это и есть ваш полис ОМС. Но вы сами можете доплатить и купить расширение ОМС+. Где тоже будет определенный стандартный набор услуг, но более широкий - со стоматологией, где будут предусмотрены более современные и дорогие материалы и процедуры. А для остального - сверх этого расширенного стандартного набора - уже будет полис ДМС", – сказал Уфимцев.

"Я не говорю, что мы это уже завтра сделаем, но надо к этому постепенно идти. Может быть, провести эксперимент в каком-то регионе, посмотреть, как это будет работать. Мы точно не хотим ухудшить качество лечения для людей или проблемы создать для врачей. Но нужно поставить цель, а цель эта – повышение качества и доступности медицинской помощи за счет развития именно страховой модели в здравоохранении", – подчеркнул он.

Глава ВСС напомнил, что сейчас в России фактически параллельно существуют две разные медицинские системы: одна – бесплатная для граждан в рамках ОМС, а вторая – платная. Поэтому даже в поликлиниках существуют по две отдельные регистратуры.

"Сейчас это две разные системы. А если сделать, как мы предлагаем, то будут не нужны две отдельные регистратуры. Вы придете, и вам скажут - у вас простой полис ОМС, нет острой боли, поэтому мы запишем вас к специалисту через неделю. А если у вас расширенный полис - мы сможем направить вас к другому специалисту раньше. Но все это будет решаться в одном месте", – сказал он.

Глава ВСС подчеркнул, что в России законодательно предусмотрены единые критерии доступности медицины для всех граждан. "Но мне кажется, некая дифференциация должна быть, хотя, конечно, не в ущерб социально незащищенным категориям. А как раз, наоборот, для социально защищенных категорий она должна быть понятна и ясна: что можно получить бесплатно, а за что надо доплатить. И кто должен доплатить", – отметил Уфимцев.