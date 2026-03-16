СМИ: в британском университете погибли два человека из-за вспышки инфекции

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Два человека погибли, еще 11 госпитализированы в результате вспышки менингита в Кентском университете в Британии, сообщает газета i Paper со ссылкой на британское агентство по здравоохранению (UKHSA).

"Двое студентов погибли в результате вспышки инвазивного менингита в Кентском университете", - говорится в материале издания.

По информации газеты, еще 11 человек находятся в тяжелом состоянии в больнице. Большинство заболевших студенты в возрасте до 21 года.

Британское агентство по здравоохранению связалось с более чем 30 тысячами студентов и их семьями, чтобы сообщить о чрезвычайной ситуации, пишет газета.