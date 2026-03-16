https://ria.ru/20260316/vspyshka-2080866828.html
СМИ: в британском университете погибли два человека из-за вспышки инфекции
Два человека погибли, еще 11 госпитализированы в результате вспышки менингита в Кентском университете в Британии, сообщает газета i Paper со ссылкой на... РИА Новости, 16.03.2026
в мире
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15010/76/150107635_0:43:800:493_1920x0_80_0_0_92e2ecd38e7ac85ce5963b230dbe6eef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15010/76/150107635_44:0:757:535_1920x0_80_0_0_427b656a8daee4c389b65209f6306ab8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
iPaper: в британском университете два человека погибли из-за вспышки менингита
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Два человека погибли, еще 11 госпитализированы в результате вспышки менингита в Кентском университете в Британии, сообщает газета i Paper
со ссылкой на британское агентство по здравоохранению (UKHSA).
"Двое студентов погибли в результате вспышки инвазивного менингита в Кентском университете", - говорится в материале издания.
По информации газеты, еще 11 человек находятся в тяжелом состоянии в больнице. Большинство заболевших студенты в возрасте до 21 года.
Британское агентство по здравоохранению связалось с более чем 30 тысячами студентов и их семьями, чтобы сообщить о чрезвычайной ситуации, пишет газета.
Отмечается, что агентство совместно с национальной службой здравоохранения (NHS) Британии организовывают прием антибиотиков некоторыми студентами.