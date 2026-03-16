Врач рассказала, когда вредно заниматься спортом
Интенсивная тренировка поздним вечером негативно сказывается на сне, поскольку физические нагрузки перевозбуждают нервную систему, повышают температуру тела и... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T01:26:00+03:00
МАХАЧКАЛА, 16 мар — РИА Новости. Интенсивная тренировка поздним вечером негативно сказывается на сне, поскольку физические нагрузки перевозбуждают нервную систему, повышают температуру тела и уровень адреналина, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.
"Спорт в разной форме и нагрузке нужен всем, для сна в том числе. Но поздние вечерние нагрузки, особенно интенсивные, перевозбуждают нервную систему, повышают температуру тела и уровень адреналина, что негативно сказывается на засыпании – перед сном температура тела должна падать", – сказала врач.
По ее словам, оптимальное время для занятий спортом — утро или первая половина дня. Тренировка через один-два часа после пробуждения помогает "задать" правильный циркадный ритм и способствует хорошему сну ночью, отметила специалист.