Врач рассказала, когда вредно заниматься спортом - РИА Новости, 16.03.2026
01:26 16.03.2026 (обновлено: 09:13 16.03.2026)
Врач рассказала, когда вредно заниматься спортом
Врач рассказала, когда вредно заниматься спортом - РИА Новости, 16.03.2026
Врач рассказала, когда вредно заниматься спортом
Интенсивная тренировка поздним вечером негативно сказывается на сне, поскольку физические нагрузки перевозбуждают нервную систему, повышают температуру тела и... РИА Новости, 16.03.2026
здоровье - общество
невролог
россия
россия
здоровье - общество, невролог, россия
Здоровье - Общество, невролог, Россия
Врач рассказала, когда вредно заниматься спортом

РИА Новости: интенсивная тренировка поздним вечером негативно влияет на сон

МАХАЧКАЛА, 16 мар — РИА Новости. Интенсивная тренировка поздним вечером негативно сказывается на сне, поскольку физические нагрузки перевозбуждают нервную систему, повышают температуру тела и уровень адреналина, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.
"Спорт в разной форме и нагрузке нужен всем, для сна в том числе. Но поздние вечерние нагрузки, особенно интенсивные, перевозбуждают нервную систему, повышают температуру тела и уровень адреналина, что негативно сказывается на засыпании – перед сном температура тела должна падать", – сказала врач.
По ее словам, оптимальное время для занятий спортом — утро или первая половина дня. Тренировка через один-два часа после пробуждения помогает "задать" правильный циркадный ритм и способствует хорошему сну ночью, отметила специалист.
