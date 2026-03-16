01:07 16.03.2026
Невролог рассказала, кто страдает редким видом головной боли
Невролог рассказала, кто страдает редким видом головной боли
Ювелиры, стоматологи, бухгалтеры страдают редкой, кластерной, формой головной боли, вызванной зрительным напряжением, сообщила РИА Новости врач-невролог,... РИА Новости, 16.03.2026
Невролог рассказала, кто страдает редким видом головной боли

ВОЛГОГРАД, 16 мар - РИА Новости. Ювелиры, стоматологи, бухгалтеры страдают редкой, кластерной, формой головной боли, вызванной зрительным напряжением, сообщила РИА Новости врач-невролог, заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики ВолгГМУ Ольга Курушина.
Врач уточнила, что кластерная головная боль отличается высокой интенсивностью, она локализуется в области глаза, лба, носа, а приступ длится от пяти до 30 секунд.
"Кластерная головная боль чаще встречается у мужчин и имеет генетическую предрасположенность, точные причины развития заболевания до конца не установлены, но провоцирует приступы деятельность, связанная со зрительным напряжением, поэтому страдают чаще люди определенных профессий - ювелиры, стоматологи, бухгалтеры", - сказала она.
Невролог пояснила, что сам приступ представляет собой пучок боли: она накатывает, отпускает и снова возвращается несколько раз подряд. В отличие от мигрени пациенты с кластерной болью во время приступа не стремятся к покою, а проявляют двигательную активность из-за выраженного болевого синдрома. Когда начинается период обострения, приступы могут возникать ежедневно в одно и то же время.
Врач уточнила, что кластерная головная боль не связана с опухолями или инсультом, а относится к доброкачественным неврологическим расстройствам. По ее словам, полностью избавиться от заболевания удается не всегда, однако терапия позволяет значительно снизить частоту приступов. Пациентам рекомендуется избегать провоцирующих факторов, соблюдать режим сна и своевременно обращаться к врачу.
