Невролог рассказала, кто страдает редким видом головной боли

ВОЛГОГРАД, 16 мар - РИА Новости. Ювелиры, стоматологи, бухгалтеры страдают редкой, кластерной, формой головной боли, вызванной зрительным напряжением, сообщила РИА Новости врач-невролог, заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики ВолгГМУ Ольга Курушина.

Врач уточнила, что кластерная головная боль отличается высокой интенсивностью, она локализуется в области глаза, лба, носа, а приступ длится от пяти до 30 секунд.

"Кластерная головная боль чаще встречается у мужчин и имеет генетическую предрасположенность, точные причины развития заболевания до конца не установлены, но провоцирует приступы деятельность, связанная со зрительным напряжением, поэтому страдают чаще люди определенных профессий - ювелиры, стоматологи, бухгалтеры", - сказала она.

Невролог пояснила, что сам приступ представляет собой пучок боли: она накатывает, отпускает и снова возвращается несколько раз подряд. В отличие от мигрени пациенты с кластерной болью во время приступа не стремятся к покою, а проявляют двигательную активность из-за выраженного болевого синдрома. Когда начинается период обострения, приступы могут возникать ежедневно в одно и то же время.