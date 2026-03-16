ВСУ за сутки атаковали девять округов Белгородской области

БЕЛГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 9 округов Белгородской области более 50 беспилотниками, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 28 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Был выпущен один снаряд и зафиксированы атаки 55 БПЛА, из них 16 сбиты и подавлены над регионом. Пострадали пять мирных жителей, у двоих из них диагнозы не подтвердились. За отчетный период различные повреждения выявлены в девяти частных домовладениях, двух объектах инфраструктуры и 8 транспортных средствах.
"В Грайворонском округе по городу Грайворон, сёлам Головчино, Гора-Подол, Дунайка и Мощеное нанесены удары 6 беспилотников, 2 из которых сбиты. По селу Пороз выпущен один боеприпас в ходе одного обстрела. В селе Мощеное в результате детонации дрона ранен мужчина... В селе Головчино при выполнении служебных задач пострадал боец "Орлана"… Ещё одна мирная жительница пострадала в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в городе Грайворон", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский, Борисовский и Ракитянский округа атакованы 10 беспилотников, 3 из которых сбиты над Валуйским и Вейделевским округами подавлены и сбиты 4 БПЛА. По словам главы области, по Краснояружскому и Волоконовскому округам совершены атаки 24 беспилотниками, 5 из которых подавлены.
"В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Белянка, Графовка, Доброе, Новая Таволжанка и Ржевка произведены атаки 11 беспилотников, 2 из которых подавлены. В селе Ржевка от удара FPV-дрона по микроавтобусу пострадали двое: мужчина и женщина. После полного обследования в городской больнице №2 г. Белгорода им исключили предварительные диагнозы", - заявил Гладков.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.