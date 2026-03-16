Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
08:32 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/voennye-2080893844.html
ВСУ за сутки атаковали девять округов Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 9 округов Белгородской области более 50 беспилотниками, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.03.2026
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077051031_0:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8f9a80baecb697986993f8cc917dff0b.jpg
https://ria.ru/20260315/ukraina-2080821837.html
https://ria.ru/20260315/tramp-2080803594.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b2ae5c29665afd43597d916f653f711.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 50 беспилотниками

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 9 округов Белгородской области более 50 беспилотниками, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 28 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Был выпущен один снаряд и зафиксированы атаки 55 БПЛА, из них 16 сбиты и подавлены над регионом. Пострадали пять мирных жителей, у двоих из них диагнозы не подтвердились. За отчетный период различные повреждения выявлены в девяти частных домовладениях, двух объектах инфраструктуры и 8 транспортных средствах.
Вчера, 17:24
"В Грайворонском округе по городу Грайворон, сёлам Головчино, Гора-Подол, Дунайка и Мощеное нанесены удары 6 беспилотников, 2 из которых сбиты. По селу Пороз выпущен один боеприпас в ходе одного обстрела. В селе Мощеное в результате детонации дрона ранен мужчина... В селе Головчино при выполнении служебных задач пострадал боец "Орлана"… Ещё одна мирная жительница пострадала в результате атаки FPV-дрона на автомобиль в городе Грайворон", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский, Борисовский и Ракитянский округа атакованы 10 беспилотников, 3 из которых сбиты над Валуйским и Вейделевским округами подавлены и сбиты 4 БПЛА. По словам главы области, по Краснояружскому и Волоконовскому округам совершены атаки 24 беспилотниками, 5 из которых подавлены.
"В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Белянка, Графовка, Доброе, Новая Таволжанка и Ржевка произведены атаки 11 беспилотников, 2 из которых подавлены. В селе Ржевка от удара FPV-дрона по микроавтобусу пострадали двое: мужчина и женщина. После полного обследования в городской больнице №2 г. Белгорода им исключили предварительные диагнозы", - заявил Гладков.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Вчера, 15:00
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала