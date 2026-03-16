22:56 16.03.2026
Уже 200 военных США получили ранения при операции против Ирана, пишут СМИ
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, Вооруженные силы США, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
ABC: уже 200 военных США получили ранения при операции против Ирана

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 16 мар – РИА Новости. Телеканал АВС со ссылкой на Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщает, что уже 200 американских военных пострадали при операции в Иране, из них десять серьезно ранены, 180 - вернулись к службе.
"Двести американских военнослужащих были ранены в войне с Ираном на данный момент, включая десять военных, которые получили серьёзные ранения", – говорится в сообщении со ссылкой на представителя командования Тима Хокинса. Характер травм не раскрывается.
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
США потеряли 12 дронов MQ-9 Reaper в ходе конфликта с Ираном, пишут СМИ
Вчера, 21:45
По его словам, из 200 пострадавших 180 уже вернулись к службе.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Отправка США военных в Иран станет для них очередным Вьетнамом, заявил МИД
Вчера, 21:34
 
В миреИранСШАБлижний ВостокАли ХаменеиАмир Саид ИраваниВооруженные силы СШАООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
