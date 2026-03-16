https://ria.ru/20260316/usa-2081092036.html
Экс-конгрессмен предложил создать новый пролив с помощью термоядерных бомб
Бывший спикер палаты представителей конгресса США Ньют Гингрич предложил в виде альтернативы Ормузскому проливу создать новый канал с помощью термоядерных бомб. РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T21:36:00+03:00
в мире
ормузский пролив
персидский залив
ближний восток
конгресс сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cc5f668e9666f5ed9dd787f027efd38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_647:229:3072:2048_1920x0_80_0_0_3510aa894e03b6c2a4a93523667757d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Экс-конгрессмен предложил заменить Ормузский пролив новым каналом с помощью бомб
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Бывший спикер палаты представителей конгресса США Ньют Гингрич предложил в виде альтернативы Ормузскому проливу создать новый канал с помощью термоядерных бомб.
Эскалация на Ближнем Востоке
привела к фактической блокировке Ормузского пролива
, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива
.
"Вместо того, чтобы вечно воевать из-за узкого места шириной в 33 километра, мы проложим новый канал через дружественную территорию. Дюжина термоядерных взрывов, и у вас будет водный путь шире Панамского канала
, глубже Суэцкого канала
и защищенный от иранских атак", - написал 82-летний политик-республиканец в социальной сети Х
.
Пользователи добавили к его публикации контекст, где говорится, что Гингрич позаимствовал идею из пародийного открытого письма, размещенного на сайте аналитического ресурса ChinaTalk. В письме отмечалось, что взгляды автора не обязательно отражают точку зрения "лица, обладающего мозговыми клетками".
Гингрич возглавлял нижнюю палату конгресса с 1995 по 1999 год. Он считается идеологом "республиканской революции" 1994 года, позволившей его партии уверенно победить на промежуточных выборах. Политик выставлял свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2012 года и участвовал в республиканских праймериз.