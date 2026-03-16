Экс-конгрессмен предложил создать новый пролив с помощью термоядерных бомб

Пользователи добавили к его публикации контекст, где говорится, что Гингрич позаимствовал идею из пародийного открытого письма, размещенного на сайте аналитического ресурса ChinaTalk. В письме отмечалось, что взгляды автора не обязательно отражают точку зрения "лица, обладающего мозговыми клетками".

Гингрич возглавлял нижнюю палату конгресса с 1995 по 1999 год. Он считается идеологом "республиканской революции" 1994 года, позволившей его партии уверенно победить на промежуточных выборах. Политик выставлял свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2012 года и участвовал в республиканских праймериз.