Экс-конгрессмен предложил создать новый пролив с помощью термоядерных бомб - РИА Новости, 16.03.2026
20:31 16.03.2026 (обновлено: 21:36 16.03.2026)
Экс-конгрессмен предложил создать новый пролив с помощью термоядерных бомб
© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Бывший спикер палаты представителей конгресса США Ньют Гингрич предложил в виде альтернативы Ормузскому проливу создать новый канал с помощью термоядерных бомб.
Эскалация на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
"Вместо того, чтобы вечно воевать из-за узкого места шириной в 33 километра, мы проложим новый канал через дружественную территорию. Дюжина термоядерных взрывов, и у вас будет водный путь шире Панамского канала, глубже Суэцкого канала и защищенный от иранских атак", - написал 82-летний политик-республиканец в социальной сети Х.
Пользователи добавили к его публикации контекст, где говорится, что Гингрич позаимствовал идею из пародийного открытого письма, размещенного на сайте аналитического ресурса ChinaTalk. В письме отмечалось, что взгляды автора не обязательно отражают точку зрения "лица, обладающего мозговыми клетками".
Гингрич возглавлял нижнюю палату конгресса с 1995 по 1999 год. Он считается идеологом "республиканской революции" 1994 года, позволившей его партии уверенно победить на промежуточных выборах. Политик выставлял свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2012 года и участвовал в республиканских праймериз.
