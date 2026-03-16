США не мешают иранским танкерам в Ормузском проливе, заявил Бессент

ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Глава американского минфина Скотт Бессент заявил, что США намеренно не препятствуют проходу иранских танкеров через Ормузский пролив, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение мирового рынка нефтью.
"Мы видим, как все больше и больше судов с топливом начинают проходить (через Ормузский пролив – ред.). Иранские суда уже начали выходить, и мы позволим этому происходить, чтобы снабжать остальной мир", - сказал Бессент в интервью телеканалу CNBC.
Бессент также отметил, что индийские суда уже начали проходить через Ормузский пролив, и Вашингтон полагает, что часть китайских танкеров последовала их примеру.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
