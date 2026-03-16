Белый дом утверждает, что цены на нефть много лет были завышены из-за Ирана

ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Связанная с Тегераном геополитическая напряженность на протяжении десятилетий учитывалась рынком как фактор риска и дополнительно повышала мировые цены на 7-21%, говорится в докладе советника Белого дома по торговле Питера Наварро.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. Цены на нефть на этом фоне подскочили до максимумов с 2022 года, в понедельник баррель Brent торгуется в диапазоне 103-106 долларов.
"По оценкам отчета, риски, связанные с Ираном, исторически приводили к росту цен на нефть на 7-21% выше естественных показателей, что снижало мировое производство на 0,1-0,4% в год, или на 100-450 миллиардов долларов в год", - процитировало агентство Рейтер 13-страничный документ, который, как ожидается, будет опубликован в понедельник.
Как отмечается в докладе, лишение Ирана возможностей воздействовать на энергетическую инфраструктуру и ключевые морские маршруты с высокой долей вероятности приведет к ощутимому снижению мировых цен на нефть. "При таком сценарии цены на нефть, вероятно, вернутся к равновесным уровням и потенциально могут закрепиться значительно ниже 60 долларов за баррель при текущих условиях предложения", – говорится в публикации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.