Белый дом утверждает, что цены на нефть много лет были завышены из-за Ирана

ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Связанная с Тегераном геополитическая напряженность на протяжении десятилетий учитывалась рынком как фактор риска и дополнительно повышала мировые цены на 7-21%, говорится в докладе советника Белого дома по торговле Питера Наварро.

Как отмечается в докладе, лишение Ирана возможностей воздействовать на энергетическую инфраструктуру и ключевые морские маршруты с высокой долей вероятности приведет к ощутимому снижению мировых цен на нефть. "При таком сценарии цены на нефть, вероятно, вернутся к равновесным уровням и потенциально могут закрепиться значительно ниже 60 долларов за баррель при текущих условиях предложения", – говорится в публикации.