На Украине работники ТЦК похитили и жестоко избили ветерана после инфаркта

По рассказам мужчины, его схватили за руки и ноги, оглушили и закинули в микроавтобус. О том, что он уже побывал в зоне боевых действий, сотрудники военкомата и слышать не хотели, сказали со всем разберутся. Когда потерпевший попытался достать телефон и заснять происходящее, военнослужащие выбили устройство из рук, а затем избили его до потери сознания. Когда он очнулся, военные спросили его фамилию, и уже через пять минут, когда сотрудники военкомата проверили его по базам, потерпевший оказался выкинут из микроавтобуса на покинутой заправке неподалеку от Индустриального военкомата.