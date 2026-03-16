23:04 16.03.2026
На Украине работники ТЦК похитили и жестоко избили ветерана после инфаркта
На Украине работники ТЦК похитили и жестоко избили ветерана после инфаркта
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Сотрудники украинского военкомата в Днепропетровске похитили и жестоко избили ветерана после пережитого им инфаркта, а потом выкинули из микроавтобуса на заправке, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на комментарий потерпевшего.
"Участник боевых действий... из Днепропетровска Андрей заявил о похищении и избиении военнослужащими терценра комплектования (ТЦК) (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) и бездействие полиции", - говорится на сайте телеканала.
По рассказам мужчины, его схватили за руки и ноги, оглушили и закинули в микроавтобус. О том, что он уже побывал в зоне боевых действий, сотрудники военкомата и слышать не хотели, сказали со всем разберутся. Когда потерпевший попытался достать телефон и заснять происходящее, военнослужащие выбили устройство из рук, а затем избили его до потери сознания. Когда он очнулся, военные спросили его фамилию, и уже через пять минут, когда сотрудники военкомата проверили его по базам, потерпевший оказался выкинут из микроавтобуса на покинутой заправке неподалеку от Индустриального военкомата.
Мужчина сразу вызвал полицию, они по приезде - скорую помощь. В больнице врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и побои. Полицейские составили протокол и зафиксировали побои. Однако несмотря на написанное потерпевшим заявление и официальные документы, которые подтверждают происшествие, дело не было передано следователям, пока не вмешались украинские средства массовой информации на фоне резонанса, которого добилась жена ветерана.
По информации "Общественного", в настоящий момент проходят следственно-оперативные действия в рамках досудебного расследования, устанавливаются все причастные к инциденту и проводится проверка обстоятельств произошедшего.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
