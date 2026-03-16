© Фото : соцсети Ольги Селих Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Султанате Оман Ольга Селих на приеме в посольстве Саудовской Аравии

Посол Украины в Омане прокомментировала скандал из-за ее наряда на приеме

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Султанате Оман Ольга Селих ответила на критику наряда, в котором она пришла на ифтар в посольстве Саудовской Аравии.

В социальных сетях вокруг ее образа с белыми облегающими лосинами разгорелся скандал. Пользователи призвали посла уважать культурные традиции страны пребывания.

"На мероприятии я была одета в классические костюмные брюки и элегантный верх, который отвечает общепринятому европейскому деловому стилю и стандартам дипломатических мероприятий", — цитирует ее агентство "Украинские новости".

По мнению Селих, наряд соответствовал ситуации, а негативные сообщения в СМИ "формируют искаженное и негативное представление о ее деятельности".

Согласно рекомендациям, опубликованным на сайте украинского посольства, дипломатический дресс-код в Омане предусматривает консервативную и закрытую одежду. Султанат не предъявляет определенных требований в повседневной жизни, однако на деловых встречах и мужчины, и женщины обязаны надевать деловой костюм. Последним также желательно накинуть легкий шарф или палантин.