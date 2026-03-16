"Согласится вывести". На Украине сделали заявление о переговорах с Москвой

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Принятие Киевом условий, согласованных Россией и США в Анкоридже, остается главным вопросом в урегулировании ситуации на Украине, пишет издание "Страна.ua".
"Если Киев согласится вывести войска из Донбасса и выполнить прочие "анкориджские условия", то вероятность того, что Россия пойдет на прекращение огня выглядит по-прежнему довольно высокой. <…> Поэтому сейчас основной вопрос в том, готовы или нет украинские власти пойти на те условия, о которых говорят в Москве и в Вашингтоне. От этого и зависят перспективы дальнейших переговоров о завершении войны", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Как отмечает "Страна.ua", Трамп об Украине не забывает, поскольку "уже минимум дважды прямо призывал Зеленского пойти на сделку".
Ранее президент США заявил, что удивлен нежеланием главы киевского режима заключить сделку для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".