10:14 16.03.2026 (обновлено: 10:17 16.03.2026)
Определена сумма, которую Украина должна заплатить МВФ в марте
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Украина должна до конца понедельника перевести Международному валютному фонду (МВФ) второй из мартовских траншей в размере более 80 миллионов долларов, выяснило РИА Новости, изучив документы фонда.
В соответствии с данным международной организации, сумма выплаты по долгу Украины за 16 марта составляет 59,6 миллиона специальных прав заимствования (СДР). При переводе в американскую валюту по внутреннему курсу МВФ это соответствует 80,4 миллиона долларов.
Глава миссии МВФ оценил риски невыплаты кредита Украиной
27 февраля, 18:07
Следующий платеж Киев, согласно графику МВФ, должен будет внести 3 апреля. По текущему курсу он составит 82,5 миллиона долларов.
Ранее руководство МВФ одобрило новую кредитную программу Украине на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года. Глава МВФ Кристалина Георгиева добавила, что фонд признает исключительно высокие риски для нового кредита Киеву, а погашение долга зависит от внешней помощи и действий властей.
Украинский премьер-министр Юлия Свириденко сообщила 3 марта, что Киев получил в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) первый транш от МВФ в размере 1,5 миллиарда долларов.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.
Украина получила первый транш от МВФ
3 марта, 10:00
 
