Определена сумма, которую Украина должна заплатить МВФ в марте
Определена сумма, которую Украина должна заплатить МВФ в марте - РИА Новости, 16.03.2026
Определена сумма, которую Украина должна заплатить МВФ в марте
Украина должна до конца понедельника перевести Международному валютному фонду (МВФ) второй из мартовских траншей в размере более 80 миллионов долларов, выяснило РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T10:14:00+03:00
2026-03-16T10:14:00+03:00
2026-03-16T10:17:00+03:00
украина
киев
экономика, украина, киев, кристалина георгиева, мвф, мирный план сша по украине
Экономика, Украина, Киев, Кристалина Георгиева, МВФ, Мирный план США по Украине
Определена сумма, которую Украина должна заплатить МВФ в марте
РИА Новости: Украина в понедельник должна заплатить МВФ более $80 млн
ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Украина должна до конца понедельника перевести Международному валютному фонду (МВФ) второй из мартовских траншей в размере более 80 миллионов долларов, выяснило РИА Новости, изучив документы фонда.
В соответствии с данным международной организации, сумма выплаты по долгу Украины
за 16 марта составляет 59,6 миллиона специальных прав заимствования (СДР). При переводе в американскую валюту по внутреннему курсу МВФ
это соответствует 80,4 миллиона долларов.
Следующий платеж Киев
, согласно графику МВФ, должен будет внести 3 апреля. По текущему курсу он составит 82,5 миллиона долларов.
Ранее руководство МВФ одобрило новую кредитную программу Украине на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года. Глава МВФ Кристалина Георгиева
добавила, что фонд признает исключительно высокие риски для нового кредита Киеву, а погашение долга зависит от внешней помощи и действий властей.
Украинский премьер-министр Юлия Свириденко сообщила 3 марта, что Киев получил в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) первый транш от МВФ в размере 1,5 миллиарда долларов.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В декабре 2025 года газета Guardian предупредила о риске банкротства Украины к весне в случае, если та не получит внешнее финансирование.