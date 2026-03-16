03:57 16.03.2026
"Может устранить": в Киеве ответили на слова Трампа о Зеленском
"Может устранить": в Киеве ответили на слова Трампа о Зеленском

Соскин: Трамп избавится от Зеленского, сделав ставку на войну с Ираном

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может избавиться от Владимира Зеленского, чтобы ради войны с Ираном снять с США необходимость помогать киевскому режиму, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Ситуация страшная, на самом деле. Трамп вчера ясно дал понять, что недоволен Зеленским и хочет соскочить с помощи Киеву из-за недоговороспособности ради войны в Иране. Сам Зеленский Трампа не отпустит, а, значит, тот вполне может его устранить", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Трамп назвал Зеленского последним человеком, от кого США понадобится помощь
Вчера, 03:37
По словам эксперта, Трамп сейчас сосредоточен на противодействии Ирану, поэтому военная помощь Киеву становится неприятной обузой для США.
"Сейчас пролив этот, Ормузский, перекрыл Иран, проблем прибавилось у Трампа. Ну какой ему Киев, ну что вы в самом деле? Так что с Зеленским все решено", — подытожил Соскин.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Слова Трампа ставят крест на стратегии Зеленского, пишут СМИ
14 марта, 01:51
Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен нежеланием Владимира Зеленского договориться о мире на Украине. Как заявил американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Военная операция Соединенных Штатов и Израиля против ИРИ идет c 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Трамп рассказал, чем его удивил Зеленский
Вчера, 02:27
 
