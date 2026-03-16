США будут требовать от союзников по НАТО военные корабли, заявил Уитакер

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. США будут настаивать на том, чтобы их союзники по НАТО направили корабли для обеспечения судоходства через Ормузский пролив, заявил в понедельник американский постпред при НАТО Мэтт Уитакер.
"США сейчас мировая супердержава. Мы могли бы делать такое и сами. Но в то же время, если бы у нас были в равной степени сильные союзники, которые могли бы направить реальные силы, такие как военные корабли, в бой, это бы сделало нас сильнее… Именно на этом мы будем настаивать тут в НАТО каждый день", - сказал он в эфире телеканал Fox News.
На фоне военной операции США и Израиля против Ирана практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.