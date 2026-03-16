Потерявшийся в Таиланде учитель из Петербурга вернулся в Россию - РИА Новости, 16.03.2026
15:46 16.03.2026
Потерявшийся в Таиланде учитель из Петербурга вернулся в Россию
Потерявшийся в Таиланде учитель из Петербурга вернулся в Россию

Вид на Камала Бич в Таиланде
Вид на Камала Бич в Таиланде. Архивное фото
БАНГКОК, 16 мар – РИА Новости. Двадцатипятилетний россиянин, житель Санкт-Петербурга Александр Марченко, работавший учителем в таиландской школе в северной провинции Чиангмай, в феврале потерявшийся в Бангкоке и найденный в марте волонтерами в одной из больниц города, вернулся в Россию, сообщила РИА Новости лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор русскоязычного паблика в таиландских соцсетях "Паттайя от А до Я" Светлана Шерстобоева, лично проводившая россиянина на самолет.
"Саша улетел позавчера, сейчас он уже дома. За день до вылета я забрала его из больницы, ночь он провел в гостинице в Бангкоке под нашим наблюдением, а утром проводили его в аэропорту", - сообщила она агентству.
Волонтер отметила, что Марченко был в хорошем настроении и физическом состоянии, но ему было не очень легко ходить после месяца в больнице, где было мало возможностей для физических упражнений.
"Мы на всякий случай заказали ему коляску, и на этой коляске сотрудники аэропорта довезли его до самолета: в аэропорту Бангкока довольно большие расстояния приходится проходить от стойки регистрации до посадки", - сказала она.
Шерстобоева также сообщила, что ее группе удалось найти сопровождающего для Александра, который летел с ним в самолете и мог проследить, чтобы Марченко не забыл принять лекарства и сразу нашел в аэропорту прибытия встречающих.
"Это был еще один россиянин, оказавшийся в трудной ситуации и обратившийся к нам: у него был обратный билет через Ближний Восток, который пропал. Мама Марченко купила билеты и сыну, и ему", - сказала волонтер, добавив со слов сопровождающего, что они с Александром всю дорогу в самолете играли в нарды.
Она отметила, что Александр – хорошо образованный и очень интеллигентный человек, с прекрасным английским, и хороший учитель, которого, видимо, любили ученики в школе, где он преподавал.
"У него с собой из вещей была только сумка, которую ему выдала школа, в которой он работал. Сумка такая добротная. В этой сумке лежал планшет и еще была целая пачка рисунков, подарков ему на Рождество от благодарных учеников. Значит, в январе он был еще в полном порядке и прекрасно проводил уроки. Когда я у него спросила, хочет ли он с собой взять эти рисунки или они тяжелые и он их здесь оставит, он сказал, что они ему дороги и он их хочет забрать с собой", - рассказала Шерстобоева.
Ранее сообщалось, что Марченко был в начале февраля уволен из школы в провинции Чиангмай на севере Таиланда, где он работал учителем, приехал в Бангкок, где потерял все, что при нем было, и пришел в консульский отдел посольства России без документов и денег. Дипломаты поселили его в туристический хостел рядом с посольством на время, пока для него готовили свидетельство на возвращение на родину, однако через два дня мужчина исчез.
В начале марта Светлана Шерстобоева и ее товарищи обнаружили Марченко в одной из больниц Бангкока после того, как волонтеры в течение нескольких дней распространяли в таиландской столице листовки с фотографией пропавшего.
