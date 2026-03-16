https://ria.ru/20260316/turtsija-2080963095.html
На турецких курортах зафиксировали массовую отмену бронирований
Конфликт на Ближнем Востоке начал негативно отражаться на туристическом секторе Турции: фиксируется волна отмен бронирований на курортах, однако представители...
турция
россия
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080322374_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c6ca7b1c338cf86c16b1be5080549dc0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080322374_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6266a7779442febc0517f69c0e4ac7e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ekonomim: Турция столкнулась с массовой волной отмен бронирований
АНКАРА, 16 мар — РИА Новости.
Конфликт на Ближнем Востоке начал негативно отражаться на туристическом секторе Турции: фиксируется волна отмен бронирований на курортах, однако представители отрасли рассчитывают на частичную компенсацию за счет турпотока из России, пишет газета Ekonomim
.
Источник в правительстве Турции
ранее сообщил РИА Новости, что в 2026 году власти ожидают около 7 миллионов российских туристов, что позволит сохранить позиции России
в числе крупнейших источников иностранного турпотока для страны.
"На фоне региональной напряженности в отрасли отмечают рост отмен бронирований, который начал распространяться уже на весь летний сезон", - пишет издание.
По данным газеты, загрузка отелей в Стамбуле
снизилась примерно на 10–15%, а на средиземноморских курортах падение спроса может достигать 25–30%. Некоторые гостиницы уже решили отложить открытие сезона примерно на месяц из-за слабого потока новых бронирований.
Российские туристы при этом рассматривается отраслью как один из факторов, способных частично компенсировать снижение спроса из Европы
.
По оценкам представителей туриндустрии, на фоне нестабильности в ряде других направлений часть туристического потока может, наоборот, переориентироваться в сторону Турции и других курортов Средиземноморья
.
"Туризм традиционно одним из первых реагирует на конфликты. Однако после первоначального спада отрасль обычно находит альтернативные направления и рынки", — отмечает издание.
В публикации также подчеркивается, что на фоне продолжающегося конфликта и ограничений авиасообщения туристический сектор внимательно следит за развитием ситуации, рассчитывая скорректировать стратегию на сезон 2026 года, для которого ранее ставилась цель получить около 68 миллиардов долларов туристических доходов.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.