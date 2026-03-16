12:20 16.03.2026
На турецких курортах зафиксировали массовую отмену бронирований
На турецких курортах зафиксировали массовую отмену бронирований
Конфликт на Ближнем Востоке начал негативно отражаться на туристическом секторе Турции: фиксируется волна отмен бронирований на курортах, однако представители... РИА Новости, 16.03.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкПляж Сиде
Пляж Сиде - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Пляж Сиде. Архивное фото
АНКАРА, 16 мар — РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке начал негативно отражаться на туристическом секторе Турции: фиксируется волна отмен бронирований на курортах, однако представители отрасли рассчитывают на частичную компенсацию за счет турпотока из России, пишет газета Ekonomim.
Источник в правительстве Турции ранее сообщил РИА Новости, что в 2026 году власти ожидают около 7 миллионов российских туристов, что позволит сохранить позиции России в числе крупнейших источников иностранного турпотока для страны.
"На фоне региональной напряженности в отрасли отмечают рост отмен бронирований, который начал распространяться уже на весь летний сезон", - пишет издание.
По данным газеты, загрузка отелей в Стамбуле снизилась примерно на 10–15%, а на средиземноморских курортах падение спроса может достигать 25–30%. Некоторые гостиницы уже решили отложить открытие сезона примерно на месяц из-за слабого потока новых бронирований.
Российские туристы при этом рассматривается отраслью как один из факторов, способных частично компенсировать снижение спроса из Европы.
По оценкам представителей туриндустрии, на фоне нестабильности в ряде других направлений часть туристического потока может, наоборот, переориентироваться в сторону Турции и других курортов Средиземноморья.
"Туризм традиционно одним из первых реагирует на конфликты. Однако после первоначального спада отрасль обычно находит альтернативные направления и рынки", — отмечает издание.
В публикации также подчеркивается, что на фоне продолжающегося конфликта и ограничений авиасообщения туристический сектор внимательно следит за развитием ситуации, рассчитывая скорректировать стратегию на сезон 2026 года, для которого ранее ставилась цель получить около 68 миллиардов долларов туристических доходов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
