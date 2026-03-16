На турецких курортах зафиксировали массовую отмену бронирований

АНКАРА, 16 мар — РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке начал негативно отражаться на туристическом секторе Турции: фиксируется волна отмен бронирований на курортах, однако представители отрасли рассчитывают на частичную компенсацию за счет турпотока из России, пишет газета Ekonomim

Источник в правительстве Турции ранее сообщил РИА Новости, что в 2026 году власти ожидают около 7 миллионов российских туристов, что позволит сохранить позиции России в числе крупнейших источников иностранного турпотока для страны.

"На фоне региональной напряженности в отрасли отмечают рост отмен бронирований, который начал распространяться уже на весь летний сезон", - пишет издание.

По данным газеты, загрузка отелей в Стамбуле снизилась примерно на 10–15%, а на средиземноморских курортах падение спроса может достигать 25–30%. Некоторые гостиницы уже решили отложить открытие сезона примерно на месяц из-за слабого потока новых бронирований.

Российские туристы при этом рассматривается отраслью как один из факторов, способных частично компенсировать снижение спроса из Европы

По оценкам представителей туриндустрии, на фоне нестабильности в ряде других направлений часть туристического потока может, наоборот, переориентироваться в сторону Турции и других курортов Средиземноморья

"Туризм традиционно одним из первых реагирует на конфликты. Однако после первоначального спада отрасль обычно находит альтернативные направления и рынки", — отмечает издание.

В публикации также подчеркивается, что на фоне продолжающегося конфликта и ограничений авиасообщения туристический сектор внимательно следит за развитием ситуации, рассчитывая скорректировать стратегию на сезон 2026 года, для которого ранее ставилась цель получить около 68 миллиардов долларов туристических доходов.