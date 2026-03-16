Из ОАЭ вывезли всех организованных российских туристов - РИА Новости, 16.03.2026
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
14:51 16.03.2026 (обновлено: 15:16 16.03.2026)
Из ОАЭ вывезли всех организованных российских туристов
Из ОАЭ вывезли всех организованных российских туристов - РИА Новости, 16.03.2026
Из ОАЭ вывезли всех организованных российских туристов
Туроператоры РФ завершили вывоз всех российских туристов, отдыхавших в ОАЭ по пакетным турам, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР). РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T14:51:00+03:00
2026-03-16T15:16:00+03:00
туризм
оаэ
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
оаэ, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), военная операция сша и израиля против ирана, ближний восток
Туризм, ОАЭ, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Военная операция США и Израиля против Ирана, Ближний Восток
Из ОАЭ вывезли всех организованных российских туристов

АТОР: туроператоры вывезли из ОАЭ всех организованных российских туристов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево в Подмосковье
Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево в Подмосковье
Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево в Подмосковье
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Туроператоры РФ завершили вывоз всех российских туристов, отдыхавших в ОАЭ по пакетным турам, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР).
"Туроператоры завершили вывоз всех российских туристов, отдыхавших в ОАЭ по пакетным турам", - говорится в сообщении.

На момент эскалации конфликта 28 февраля в ОАЭ находилось около 50 тысяч российских туристов, при этом около 23 тысяч человек были там в рамках пакетных туров.
По данным АТОР, крупнейшие туроператоры, работающие на ближневосточных направлениях, завершили свои эвакуационные программы.
Отмечается, что основной процесс вывоза завершился 15 марта, при этом некоторые туроператоры закончили возвращать туристов еще 12 марта. "На протяжении двух с половиной недель туроператоры и авиакомпании возвращали клиентов в Россию плановыми и дополнительными рейсами, по мере восстановления работы аэропортов Дубая, Абу-Даби и других эмиратов", - добавили в ассоциации.
Там напомнили, что продажи туров в страны Ближнего Востока остаются приостановлены.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
ТуризмОАЭРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)Военная операция США и Израиля против ИранаБлижний Восток
 
 
