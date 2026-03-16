Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
16:52 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/tula-2081036967.html
Александр Никитин: Тула превратилась в столицу российского следж-хоккея
2026-03-16T16:52:00+03:00
тульская область
тула
александр никитин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2081038296_0:38:783:478_1920x0_80_0_0_e6ea0b01f9ac5f9ac456220e190fc14a.jpg
https://ria.ru/20260304/milyaev-2078551551.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2081038296_48:0:735:515_1920x0_80_0_0_328e67c422763b243e0bd8aa6c25a483.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тула, александр никитин
© Официальный сайт Министерства спорта Тульской областиСтатс-секретарь – заместитель Министра спорта России Александр Никитин во время посещения открытой тренировки команд "Тульский Токарев-следж" и "Южные Грифоны-следж"
Статс-секретарь – заместитель Министра спорта России Александр Никитин во время посещения открытой тренировки команд Тульский Токарев-следж и Южные Грифоны-следж - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© Официальный сайт Министерства спорта Тульской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Тульская область превратилась в столицу российского следж-хоккея, написал на своей странице в соцсетях замглавы Минспорта России Александр Никитин.
В минувшие выходные он посетил открытую тренировку хоккеистов-любителей – ветеранов специальной военной операции из команд "Тульский Токарев-следж" и "Южные Грифоны-следж" (Республика Крым).
"Теперь в городе есть еще и команда, основу которой составляют ветераны СВО. Мы со стороны министерства спорта можем это только приветствовать", - отметил Никитин.
Как сообщили в пресс-службе правительства Тульской области, в воскресенье прошел товарищеский матч этих двух команд в рамках спортивного праздника "Крымская весна в Оружейной столице", посвященного грядущей 12-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.
© Официальный сайт Министерства спорта Тульской областиОткрытая тренировка по следж-хоккею ветеранов СВО накануне матча, посвященного Крымской весне
Открытая тренировка по следж-хоккею ветеранов СВО накануне матча, посвященного Крымской весне - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© Официальный сайт Министерства спорта Тульской области
"Матч - яркий пример вовлечения в спорт наших героев СВО", - подчеркнул Никитин.
В пресс-службе облправительства добавили, что в Туле базируется чемпион России по следж-хоккею - "АКМ-Следж", а через неделю в Алексине стартует финал чемпионата России по этому виду спорта.
Никитин также посетил в Туле бассейн в микрорайоне "Петровский", построенный всего за 8 месяцев. На его сооружение из федерального бюджета выделено около 150 миллионов рублей по проекту "Развитие физической культуры и массового спорта", общая стоимость объекта составила около 270 миллионов рублей.
"Мы будем наращивать темпы, такие модульные бассейны появятся по всей России. Только в этом году построим 26 штук: в Севастополе, Татарстане, Адыгее, Кузбассе, Пензенской, Калужской, Воронежской, Омской областях и многих других регионах", - резюмировал он.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
4 марта, 18:06
 
Тульская областьТулаАлександр Никитин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала