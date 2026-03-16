Александр Никитин: Тула превратилась в столицу российского следж-хоккея

Статс-секретарь – заместитель Министра спорта России Александр Никитин во время посещения открытой тренировки команд "Тульский Токарев-следж" и "Южные Грифоны-следж"

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Тульская область превратилась в столицу российского следж-хоккея, написал на своей странице в соцсетях замглавы Минспорта России Александр Никитин.

В минувшие выходные он посетил открытую тренировку хоккеистов-любителей – ветеранов специальной военной операции из команд "Тульский Токарев-следж" и "Южные Грифоны-следж" (Республика Крым).

"Теперь в городе есть еще и команда, основу которой составляют ветераны СВО. Мы со стороны министерства спорта можем это только приветствовать", - отметил Никитин.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тульской области, в воскресенье прошел товарищеский матч этих двух команд в рамках спортивного праздника "Крымская весна в Оружейной столице", посвященного грядущей 12-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.

© Официальный сайт Министерства спорта Тульской области Открытая тренировка по следж-хоккею ветеранов СВО накануне матча, посвященного Крымской весне

"Матч - яркий пример вовлечения в спорт наших героев СВО", - подчеркнул Никитин.

В пресс-службе облправительства добавили, что в Туле базируется чемпион России по следж-хоккею - "АКМ-Следж", а через неделю в Алексине стартует финал чемпионата России по этому виду спорта.

Никитин также посетил в Туле бассейн в микрорайоне "Петровский", построенный всего за 8 месяцев. На его сооружение из федерального бюджета выделено около 150 миллионов рублей по проекту "Развитие физической культуры и массового спорта", общая стоимость объекта составила около 270 миллионов рублей.