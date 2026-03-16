Александр Никитин: Тула превратилась в столицу российского следж-хоккея

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Тульская область превратилась в столицу российского следж-хоккея, написал на своей странице в соцсетях замглавы Минспорта России Александр Никитин.
В минувшие выходные он посетил открытую тренировку хоккеистов-любителей – ветеранов специальной военной операции из команд "Тульский Токарев-следж" и "Южные Грифоны-следж" (Республика Крым).
"Теперь в городе есть еще и команда, основу которой составляют ветераны СВО. Мы со стороны министерства спорта можем это только приветствовать", - отметил Никитин.
Как сообщили в пресс-службе правительства Тульской области, в воскресенье прошел товарищеский матч этих двух команд в рамках спортивного праздника "Крымская весна в Оружейной столице", посвященного грядущей 12-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.
© Официальный сайт Министерства спорта Тульской областиОткрытая тренировка по следж-хоккею ветеранов СВО накануне матча, посвященного Крымской весне
Открытая тренировка по следж-хоккею ветеранов СВО накануне матча, посвященного Крымской весне
"Матч - яркий пример вовлечения в спорт наших героев СВО", - подчеркнул Никитин.
В пресс-службе облправительства добавили, что в Туле базируется чемпион России по следж-хоккею - "АКМ-Следж", а через неделю в Алексине стартует финал чемпионата России по этому виду спорта.
Никитин также посетил в Туле бассейн в микрорайоне "Петровский", построенный всего за 8 месяцев. На его сооружение из федерального бюджета выделено около 150 миллионов рублей по проекту "Развитие физической культуры и массового спорта", общая стоимость объекта составила около 270 миллионов рублей.
"Мы будем наращивать темпы, такие модульные бассейны появятся по всей России. Только в этом году построим 26 штук: в Севастополе, Татарстане, Адыгее, Кузбассе, Пензенской, Калужской, Воронежской, Омской областях и многих других регионах", - резюмировал он.