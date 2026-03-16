Ганчев рассказал, как харьковские женщины защищают мужчин от ТЦК

ДОНЕЦК, 16 мар – РИА Новости. Харьковские женщины на подконтрольной Украине территории становятся на защиту своих мужчин и буквально "отбивают" их от сотрудников ТЦК, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

"Наши харьковские женщины становятся теперь на защиту своих мужчин. Они не хотят, чтобы их мужья, дети, сыновья, отцы умирали просто за какой-то незаконный режим. Поэтому стараются делать все и выходят на защиту, как могут, отбивают их от этих людоловок (ТЦК – ред.)", - сказал Ганчев.