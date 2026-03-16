Израиль проводит ограниченные наземные операции на юге Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале проведения ограниченных наземных операций на юге Ливана для укрепления линии обороны.
"В последние дни подразделения 91-й дивизии ЦАХАЛ приступили к проведению ограниченных и целенаправленных наземных операций против ключевых опорных пунктов (шиитского движения - ред.) "Хезболлах" на юге Ливана с целью укрепления передовой линии обороны", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.
В пресс-службе добавили, что операция включает в себя уничтожение объектов инфраструктуры "Хезболлах" и ликвидацию ее членов, действующих в южном Ливане.
В ночь на 2 марта "Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ израильская армия начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана. В результате, по официальным данным, погибли 826 человек, более 2000 получили ранения, более 800 тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома.