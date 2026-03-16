Израиль проводит ограниченные наземные операции на юге Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале проведения ограниченных наземных операций на юге Ливана для укрепления линии обороны.

В пресс-службе добавили, что операция включает в себя уничтожение объектов инфраструктуры "Хезболлах" и ликвидацию ее членов, действующих в южном Ливане.