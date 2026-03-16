Эксперт назвала модные цвета этой весной

Черный стал самым популярным цветом столицы, сочетаясь с ритмом большого города, архитектурой и динамикой улиц, заявила основатель Высшей школы имиджа и стиля и РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T15:57:00+03:00
Эксперт Семенова: черный остается главным цветом независимо от сезона и трендов
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Черный стал самым популярным цветом столицы, сочетаясь с ритмом большого города, архитектурой и динамикой улиц, заявила основатель Высшей школы имиджа и стиля и арт-директор французского бренда Наталья Семенова.
"Как бы ни менялись тренды, черный остается главным цветом большого города. В Москве он особенно органичен: ритм мегаполиса, архитектура, динамика улиц — все это идеально сочетается с графичностью черного", - рассказала Семенова интернет-изданию "Газета.ru"
Модный эксперт отметила, что сегодня черный часто становится основой для комплексных образов, дополняемых мягкими и глубокими шоколадным, серым и оливковым оттенками. По ее словам, шоколадный появляется в пальто, костюмах и шарфах в качестве дорогого цвета, подчеркивающего мягкость кашемира и игру цвета на ткани.
Кроме того, в список модных цветов весны также попали серый и оливковый. По мнению эксперта, серый выглядит интеллектуально, органично вписываясь в минималистичный стиль мегаполиса, а оливковый подходит для весны своей практичностью, появляясь в тренчах, бомберах и легких куртках.
Семенова также рекомендовала обратить внимание на прохладный голубой цвет, освежающий весенний гардероб в качестве мягкого акцента среди нейтральной палитры.