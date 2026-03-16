Конфликт в Иране скоро завершится, заявил Трамп - РИА Новости, 17.03.2026
23:49 16.03.2026 (обновлено: 00:00 17.03.2026)
Конфликт в Иране скоро завершится, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что операция Соединенных Штатов против Ирана скоро завершится. РИА Новости, 17.03.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что операция Соединенных Штатов против Ирана скоро завершится.
"Это произойдет скоро, долго ждать не придется", - сказал Трамп журналистам во время церемонии в Белом доме.
Трамп заявил, что не знает, с кем из руководства Ирана США ведут переговоры
Вчера, 23:48
Отвечая на вопрос, могут ли США закончить операцию уже на этой неделе, американский лидер заявил: "Да, конечно". Однако он выразил сомнение, что это произойдет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Вэнс поддержал политику Трампа в отношении Ирана
Вчера, 23:44
 
ИранВ миреСШАТегеран (город)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
