"Больше не нужно". Трамп резко высказался об Украине
Специальная военная операция на Украине
 
22:08 16.03.2026 (обновлено: 22:24 16.03.2026)
"Больше не нужно". Трамп резко высказался об Украине
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп, критикуя европейских партнеров за нежелание участвовать в планируемой США операции в Ормузском проливе, заявил, что у Вашингтона нет необходимости работать с ЕС по Украине. Видео его выступления опубликовал Forbes на YouTube-канале.
"Мы их защищаем. Мы работаем с ними по Украине. Украина находится за тысячи миль, отделена огромным океаном. Мы не должны делать это, но мы сделали это", — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.
Глава Белого дома отметил, что экс-президент США Джо Байден напрасно помогал Киеву.
"Я должен быть с вами честен. Байдена обобрали до нитки. Но мы работали с ними по Украине. Нам больше не нужно работать с ними", — подчеркнул Трамп.
Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства. Страны ЕС уже ответили отказом на его просьбу.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
