Европейские политики попытаются надавить на Трампа, заявил политолог - РИА Новости, 16.03.2026
21:11 16.03.2026
Европейские политики попытаются надавить на Трампа, заявил политолог
Европейские политики попытаются надавить на Трампа, заявил политолог - РИА Новости, 16.03.2026
Европейские политики попытаются надавить на Трампа, заявил политолог
Европейские политики попытаются надавить на президента США Дональда Трампа, используя конфликт с Ираном, чтобы тот вернулся к военной поддержке Киева, заявил... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T21:11:00+03:00
2026-03-16T21:11:00+03:00
в мире
сша
иран
киев
дональд трамп
александр рар
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080060605_0:158:3072:1886_1920x0_80_0_0_2cfa7c204d591da7f13c3df3f747eb8a.jpg
https://ria.ru/20260315/tramp-2080803594.html
https://ria.ru/20260313/strategiya-2080578020.html
сша
иран
киев
в мире, сша, иран, киев, дональд трамп, александр рар, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Киев, Дональд Трамп, Александр Рар, Военная операция США и Израиля против Ирана
Европейские политики попытаются надавить на Трампа, заявил политолог

Политолог Рар: Европа попытается вернуть Трампа к военной поддержке Киева

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Европейские политики попытаются надавить на президента США Дональда Трампа, используя конфликт с Ираном, чтобы тот вернулся к военной поддержке Киева, заявил политолог Александр Рар.
«
"Европейские политики попытаются давить на главу Белого дома, чтобы тот вернулся к полномасштабной военной поддержке Киева. Взамен они согласятся следовать за Штатами в ситуации на Ближнем Востоке", - пояснил деловой газете ВЗГЛЯД Рар.
По прогнозам Рара, северные страны Европы, а также восточные европейцы встанут на сторону США, чтобы доказать Трампу свою преданность в "войне за либеральные ценности". Как считает аналитик, у европейцев тревогу вызывает не то, что Тегеран может начать асимметричную войну с Европой, а то, как быть с конфликтом на Украине.
Трамп 14 марта призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие государства прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
В миреСШАИранКиевДональд ТрампАлександр РарВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
