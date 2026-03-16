Европейские политики попытаются надавить на Трампа, заявил политолог

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Европейские политики попытаются надавить на президента США Дональда Трампа, используя конфликт с Ираном, чтобы тот вернулся к военной поддержке Киева, заявил политолог Александр Рар.
"Он перестанет". Слова Трампа о Зеленском всполошили Украину
По прогнозам Рара, северные страны Европы, а также восточные европейцы встанут на сторону США, чтобы доказать Трампу свою преданность в "войне за либеральные ценности". Как считает аналитик, у европейцев тревогу вызывает не то, что Тегеран может начать асимметричную войну с Европой, а то, как быть с конфликтом на Украине.
Трамп 14 марта призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие государства прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.