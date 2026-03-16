Силы из некоторых стран уже на пути в Ормузский пролив, утверждает Трамп

ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что силы ряда стран уже на пути в Ормузский пролив для поддержки Соединенных Штатов.

"Многие страны сообщили мне, что они уже в пути. Некоторые из них с большим энтузиазмом относятся к этому", - сказал Трамп в Белом доме.

При этом он не уточнил, какие именно это страны.

"Некоторым странам мы помогали много-много лет. Мы защищали их от ужасных внешних угроз, но они не проявляли особого энтузиазма. А для меня важен уровень энтузиазма", - добавил президент.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока