Силы из некоторых стран уже на пути в Ормузский пролив, утверждает Трамп

ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что силы ряда стран уже на пути в Ормузский пролив для поддержки Соединенных Штатов.
Американский лидер 14 марта призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства.
"Многие страны сообщили мне, что они уже в пути. Некоторые из них с большим энтузиазмом относятся к этому", - сказал Трамп в Белом доме.
При этом он не уточнил, какие именно это страны.
"Некоторым странам мы помогали много-много лет. Мы защищали их от ужасных внешних угроз, но они не проявляли особого энтузиазма. А для меня важен уровень энтузиазма", - добавил президент.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.