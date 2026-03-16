Трамп признался, что в США не знают кто сейчас возглавляет Иран - РИА Новости, 16.03.2026
20:56 16.03.2026
Трамп признался, что в США не знают кто сейчас возглавляет Иран
Трамп признался, что в США не знают кто сейчас возглавляет Иран

Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник признался, что Вашингтон сейчас не знает, кто является руководством Ирана.
"Мы даже не знаем, кто их лидеры", - сказал он журналистам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Трамп пожаловался на отказ союзников помочь разблокировать Ормузский пролив
Вчера, 20:49
Он добавил, что судьба нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи ему до конца не известна.
"Многие люди говорят, что он сильно изуродован. Говорят, что он потерял ногу и был очень сильно ранен. Другие люди говорят, что он мертв. Никто не говорит, что он здоров на 100 процентов", - отметил американский лидер.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки были убиты верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, являющийся главнокомандующим Вооруженных сил Ирана, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
США не нужна помощь в Ормузском проливе, заявил Трамп
Вчера, 20:49
 
