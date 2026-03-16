Трамп признался, что в США не знают кто сейчас возглавляет Иран

ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник признался, что Вашингтон сейчас не знает, кто является руководством Ирана.
"Мы даже не знаем, кто их лидеры", - сказал он журналистам.
Он добавил, что судьба нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи ему до конца не известна.
"Многие люди говорят, что он сильно изуродован. Говорят, что он потерял ногу и был очень сильно ранен. Другие люди говорят, что он мертв. Никто не говорит, что он здоров на 100 процентов", - отметил американский лидер.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки были убиты верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, являющийся главнокомандующим Вооруженных сил Ирана, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани.