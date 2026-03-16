Трамп пожаловался на отказ союзников помочь разблокировать Ормузский пролив

ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пожаловался на нежелание союзников предоставить минные тральщики для помощи Штатам в разблокировке Ормузского пролива.
"У нас есть страны, где размещены 45 тысяч наших солдат, отличных солдат, которые оберегают их (союзников – ред.) от опасности. И вот мы хотим знать: "У вас есть минные тральщики?". А они отвечают: "Сэр, мы бы предпочли не ввязываться". Я сказал: "Послушайте, мы защищаем вас 40 лет, а вы не хотите участвовать в чем-то столь незначительном?" - сказал Трамп во время пресс-конференции.
Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства. Германия и Франция уже ответили отказом на просьбу Трампа.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.