США не нужна помощь в Ормузском проливе, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США не нужна поддержка в возобновлении судоходства в Ормузском проливе, а призывы помочь силам США в регионе звучат, так как он хочет увидеть реакцию союзников.
Трамп 14 марта призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства.
"Я считаю, что нам никто не нужен. Мы самая сильная нация в мире. У нас, безусловно, самые сильные вооруженные силы в мире. Они нам не нужны. Но это интересно. В некоторых случаях я делаю это (призываю присоединиться к коалиции по возобновлению судоходства - ред.) не потому, что они нам нужны, а потому, что хочу узнать, как они реагируют", - сказал он журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.