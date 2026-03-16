Трамп попросил помощи в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал другие страны, экономики которых зависят от Ормузского пролива гораздо больше американской, "прийти и помочь" с обеспечением безопасности судоходства.

"Иран всегда применял его как экономическое оружие, но теперь он больше не сможет этого делать, во всяком случае, не сможет делать это сколько-нибудь долго", - отметил Трамп.