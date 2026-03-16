Трамп попросил помощи в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал другие страны, экономики которых зависят от Ормузского пролива гораздо больше американской, "прийти и помочь" с обеспечением безопасности судоходства.
Американский лидер 14 марта призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие государства прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства.
"Мы призываем самым серьезным образом другие страны, чьи экономики зависят от (Ормузского - ред.) пролива гораздо больше, чем наша… прийти и помочь нам поддерживать его в хорошем состоянии", - сказал Трамп в Белом доме.
"Иран всегда применял его как экономическое оружие, но теперь он больше не сможет этого делать, во всяком случае, не сможет делать это сколько-нибудь долго", - отметил Трамп.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.