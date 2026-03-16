20:44 16.03.2026 (обновлено: 20:47 16.03.2026)
Трамп попросил помощи в Ормузском проливе
Трамп попросил помощи в Ормузском проливе
Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал другие страны, экономики которых зависят от Ормузского пролива гораздо больше американской, "прийти и помочь"... РИА Новости, 16.03.2026
ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал другие страны, экономики которых зависят от Ормузского пролива гораздо больше американской, "прийти и помочь" с обеспечением безопасности судоходства.
Американский лидер 14 марта призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие государства прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства.
Трамп призвал Францию и Японию послать военные корабли в Ормузский пролив
14 марта, 17:14
«
"Мы призываем самым серьезным образом другие страны, чьи экономики зависят от (Ормузского - ред.) пролива гораздо больше, чем наша… прийти и помочь нам поддерживать его в хорошем состоянии", - сказал Трамп в Белом доме.
Президент США заявил, что Япония и Китай получают через этот пролив свыше 90% топлива. По его словам, значительная часть энергоресурсов для Европы также проходит через Ормузский пролив.
"Иран всегда применял его как экономическое оружие, но теперь он больше не сможет этого делать, во всяком случае, не сможет делать это сколько-нибудь долго", - отметил Трамп.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Трамп рассказал, кто должен обеспечивать безопасность Ормузского пролива
14 марта, 22:20
 
В миреСШАОрмузский проливКитайДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
