Трамп сдерживал удары по Ирану, чтобы однажды "восстановить" страну

ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Соединенные Штаты сдерживали удары по Ирану, в том числе по нефтяной структуре страны, чтобы однажды восстановить ее, но ситуация может измениться.

Ранее Трамп заявлял, что допускает нанесение повторных ударов по острову Харк, где расположены мощности по хранению нефти, подчеркнув готовность полностью уничтожить его инфраструктуру в случае дальнейшей эскалации конфликта.

"Как вы знаете, мы атаковали остров Харк и буквально уничтожили все на нем, за исключением территории, где есть нефть. Я называю это трубами. Мы оставили трубы... Мы можем (уничтожить - ред.) это за пять минут. Мы поступили так чтобы когда-нибудь восстановить эту страну", - сказал он.

Президент добавил, что считает, что поступил правильно, но отметил, что все может измениться.

"Одно слово и труб больше не будет. Строить их заново придется долго", - отметил Трамп.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока