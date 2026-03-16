Рейтинг@Mail.ru
Трамп сдерживал удары по Ирану, чтобы однажды "восстановить" страну - РИА Новости, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:36 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/tramp-2081092637.html
Трамп сдерживал удары по Ирану, чтобы однажды "восстановить" страну
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Соединенные Штаты сдерживали удары по Ирану, в том числе по нефтяной структуре страны, чтобы однажды... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T20:36:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080164691_532:253:2587:1409_1920x0_80_0_0_2db08c50bfebd633b9e0efd3f8889fe6.jpg
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080164691_788:329:2402:1540_1920x0_80_0_0_310afde729b2c2a0964946582e9211a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Jon CherryПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© AP Photo / Jon Cherry
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Соединенные Штаты сдерживали удары по Ирану, в том числе по нефтяной структуре страны, чтобы однажды восстановить ее, но ситуация может измениться.
Ранее Трамп заявлял, что допускает нанесение повторных ударов по острову Харк, где расположены мощности по хранению нефти, подчеркнув готовность полностью уничтожить его инфраструктуру в случае дальнейшей эскалации конфликта.
"Как вы знаете, мы атаковали остров Харк и буквально уничтожили все на нем, за исключением территории, где есть нефть. Я называю это трубами. Мы оставили трубы... Мы можем (уничтожить - ред.) это за пять минут. Мы поступили так чтобы когда-нибудь восстановить эту страну", - сказал он.
Президент добавил, что считает, что поступил правильно, но отметил, что все может измениться.
"Одно слово и труб больше не будет. Строить их заново придется долго", - отметил Трамп.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала