Трамп заявил о готовности Франции участвовать в миссии в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность оказать помощь Вашингтону в разблокировке Ормузского пролива для обеспечения свободного судоходства.
"Да. Я имею в виду, конечно, он (Макрон – ред.) поможет. Я думаю, он собирается помочь", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, уверен ли он в участии Франции в разблокировке Ормузского пролива.
При этом Трамп назвал итог своего недавнего разговора с Макроном по вопросу поддержки в обеспечении безопасности Ормузского пролива "не идеальным", но в целом позитивным. Оценивая готовность Франции помочь в разблокировке водных путей, американский лидер поставил Парижу "восемь баллов из 10".
Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.