Трамп допустил повторные удары по острову Харк
Президент Дональд Трамп допустил нанесение повторных ударов по иранскому острову Харк, подчеркнув готовность полностью уничтожить его инфраструктуру в случае...
2026-03-16T17:55:00+03:00
ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Президент Дональд Трамп допустил нанесение повторных ударов по иранскому острову Харк, подчеркнув готовность полностью уничтожить его инфраструктуру в случае дальнейшей эскалации конфликта.
"Я ударю снова, да, я сказал им открыто, я разнесу его (остров – ред.) в щепки", - цитирует слова Трампа
о том, что он готов нанести повторные удары по острову Харк журналистка PBS
Лиз Сондерс.
Президент отметил, что при прошлой атаке намеренно приказал выдержать дистанцию в "100 ярдов" (около 91 метра) вокруг объектов, "имеющих отношение к нефти". По его словам, снаряды "даже близко не попали" в терминалы, поскольку он не хотел полностью уничтожать коммуникации, на восстановление и сборку которых "ушли бы годы работы".
Ранее Трамп сообщил об ударе по острову и пригрозил атаковать его нефтяную инфраструктуру, если свободе судоходства в Ормузском проливе
будут создаваться помехи.
Портал Axios со ссылкой на источники ранее сообщил, что американский лидер также рассматривает возможность захвата иранского острова Харк, что потребует высадки американских военных.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива
, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.