"Начало конца". На Западе узнали, что произошло с Трампом из-за Ирана

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп противопоставил себя остальному миру, решив начать операцию против Ирана, такое мнение выразил профессор Генуэзского университета Паоло Бекки в социальной сети X.
"Трамп сейчас пытается вовлечь в войну НАТО и другие страны, и пока все реагируют негативно. Уже одно это свидетельствует о том, что дела идут не так, как он надеялся. Трамп в итоге изолировал себя и уж точно не может сейчас бросить (премьер-министра Израиля Биньямина — Прим. ред.) Нетаньяху. Он оказался в темном переулке. Он безрассудно рискнул скорыми промежуточными выборами, и поэтому его руки будут связаны после них", — считает он.
По словам профессора, для главы Белого дома "это не конец, а лишь начало конца".
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
В США пожалели о шаге против Ирана
