Трамп обсуждает с союзниками в Европе защиту Ормуза, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ведет обсуждение с союзниками в Европе и на Ближнем Востоке касательно их вклада в безопасность судоходства через Ормузский пролив на фоне продолжающейся эскалации вокруг Ирана, утверждает пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент (Трамп – ред.) ведет переговоры с нашими союзниками в Европе, а также со многими партнерами в Персидском заливе и арабском мире, призывая их активизировать усилия по разблокировке Ормузского пролива. Особенно важно, чтобы наши союзники по НАТО начали действовать решительнее", - сказала Левитт в эфире телеканала Fox News.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.