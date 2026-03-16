"Станем победителями". Слова Трампа о НАТО взбудоражили Запад

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Угрозы американского лидера Дональда Трампа насчет "плохого будущего" НАТО сыграют на руку Парижу, считает лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Отлично! Пусть Трамп уничтожит альянс, если мы откажемся присоединиться к его военной коалиции в Ормузском проливе! Мы дважды станем победителями: 1) никакого безумия в Ормузском проливе, никакой опасности для наших солдат во время войны, к которой мы не имеем отношения; 2) больше никакой НАТО, мы избавимся от этого бремени!" — написал он в соцсети X.
Ранее глава Белого дома заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если страны альянса не ответят на запросы США о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.