Трамп ожидает помощи КНР в восстановлении судоходства Ормузского пролива

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает помощи Китая в возобновлении судоходства через Ормузский пролив.
Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив.
"Я думаю, что Китай тоже должен помочь, потому что Китай получает 90% своей нефти из пролива", - заявил американский лидер в интервью газете Financial Times.
При этом Трамп уточнил, что это должно произойти до его визита в КНР.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона