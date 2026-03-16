Трамп ожидает помощи КНР в восстановлении судоходства Ормузского пролива

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает помощи Китая в возобновлении судоходства через Ормузский пролив.

"Я думаю, что Китай тоже должен помочь, потому что Китай получает 90% своей нефти из пролива", - заявил американский лидер в интервью газете Financial Times.

При этом Трамп уточнил, что это должно произойти до его визита в КНР.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока