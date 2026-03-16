Трамп назвал обязательное условие будущей сделки с Ираном

ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал отказ Ирана от планов по разработке ядерного оружия обязательным условием будущей сделки.
"Никакого ядерного оружия. Это то, с чего все начинается. А дальше, сверх этого, будет много других вещей", — ответил он на соответствующий вопрос.
Накануне глава МИД ИРИ Аббас Аракчи заявил, что исламская республика никогда не стремилась к обладанию ядерным оружием. Он также отметил, что если его страна решит вступить в диалог с США, то она сама определит, что именно вынести на обсуждение. Однако Иран готов защищаться сколько потребуется и не просит о прекращении огня, добавил дипломат.
Военные действия на Ближнем Востоке идут третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Израиле назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Штаты пригрозили уничтожить военный потенциал ИРИ и призвали граждан свергнуть режим.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Это значительно повлияло на стоимость энергоносителей.