Трамп назвал обязательное условие будущей сделки с Ираном - РИА Новости, 16.03.2026
03:31 16.03.2026 (обновлено: 08:51 16.03.2026)
Трамп назвал обязательное условие будущей сделки с Ираном
Трамп назвал обязательное условие будущей сделки с Ираном - РИА Новости, 16.03.2026
Трамп назвал обязательное условие будущей сделки с Ираном
Президент США Дональд Трамп назвал отказ Ирана от планов по разработке ядерного оружия обязательным условием будущей сделки. РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T03:31:00+03:00
2026-03-16T08:51:00+03:00
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана, Аббас Аракчи
Трамп назвал обязательное условие будущей сделки с Ираном

Трамп назвал отказ Ирана от ядерного оружия обязательным условием будущей сделки

ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал отказ Ирана от планов по разработке ядерного оружия обязательным условием будущей сделки.
"Никакого ядерного оружия. Это то, с чего все начинается. А дальше, сверх этого, будет много других вещей", — ответил он на соответствующий вопрос.
Трамп утверждает, что Штаты и Иран поддерживают контакты на дипломатическом уровне. Он считает, что Тегеран якобы хочет возобновить переговоры с Вашингтоном, но пока "не созрел сделать то, что от него требуется".
Накануне глава МИД ИРИ Аббас Аракчи заявил, что исламская республика никогда не стремилась к обладанию ядерным оружием. Он также отметил, что если его страна решит вступить в диалог с США, то она сама определит, что именно вынести на обсуждение. Однако Иран готов защищаться сколько потребуется и не просит о прекращении огня, добавил дипломат.
Военные действия на Ближнем Востоке идут третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Израиле назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Штаты пригрозили уничтожить военный потенциал ИРИ и призвали граждан свергнуть режим.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Это значительно повлияло на стоимость энергоносителей.
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против ИранаАббас Аракчи
 
 
