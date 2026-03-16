Трамп предрек НАТО плохое будущее из-за отказа помочь в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. НАТО ждет плохое будущее, если страны альянса не ответят на запросы Вашингтона о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Financial Times

« "Если ответа не последует или если это будет отрицательный ответ, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО ", – сказал он.

При этом Трамп признался, что не верит в готовность союзников по альянсу вступиться за США.

"Я давно говорю: мы за них вступимся, а они за нас — нет. И я не уверен, что они действительно придут на помощь", — заявил американский лидер.

Трамп также заявил, что Иран "может причинить небольшую проблему" в Ормузском проливе, заминировав его, назвав такую ситуацию "досадной помехой".

Ранее Wall Street Journal сообщила, что Белый дом планирует на этой неделе объявить о создании коалиции для сопровождения судов, проходящих через Ормузский пролив. При этом ряд стран, таких как Япония, Великобритания и Франция, уже отказались от отправки своих ВМС.

В субботу президент США призвал Китай и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив, чтобы тот "больше не был угрозой". Он пообещал, что Штат "скоро обеспечат" безопасность и свободу в этом регионе.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя призывы Трампа, заявил, что хваленый американский зонтик безопасности оказался дырявым и скорее притягивает беды, чем ограждает от них.

Ранее глава минэнерго США Крис Райт заявил, что американские военные могут начать сопровождать коммерческие суда через Ормузский пролив не раньше конца марта, отметив, что на данный момент такой возможности у ВМС нет.