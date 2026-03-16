Рейтинг@Mail.ru
Трамп предрек НАТО плохое будущее из-за отказа помочь в Ормузском проливе - РИА Новости, 16.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:23 16.03.2026 (обновлено: 03:01 16.03.2026)
https://ria.ru/20260316/tramp-2080871176.html
Трамп предрек НАТО плохое будущее из-за отказа помочь в Ормузском проливе
НАТО ждет плохое будущее, если страны альянса не ответят на запросы Вашингтона о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива, заявил президент США... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T02:23:00+03:00
2026-03-16T03:01:00+03:00
в мире
сша
ормузский пролив
иран
дональд трамп
нато
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079614553_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ace31dac4a1037535e9f57bfe0bf564.jpg
https://ria.ru/20260316/tramp-2080871371.html
https://ria.ru/20260316/iran-2080868573.html
https://ria.ru/20260316/operatsiya-2080865274.html
сша
ормузский пролив
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079614553_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_304536d7ee0091b4f35f96bd3367dbb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Трамп пригрозил НАТО из-за нежелания обеспечить безопасность Ормузского пролива

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. НАТО ждет плохое будущее, если страны альянса не ответят на запросы Вашингтона о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Financial Times.
«
"Если ответа не последует или если это будет отрицательный ответ, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО", – сказал он.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
США не были обязаны помогать НАТО с поддержкой Украины, заявил Трамп
02:28
При этом Трамп признался, что не верит в готовность союзников по альянсу вступиться за США.
"Я давно говорю: мы за них вступимся, а они за нас — нет. И я не уверен, что они действительно придут на помощь", — заявил американский лидер.
Трамп также заявил, что Иран "может причинить небольшую проблему" в Ормузском проливе, заминировав его, назвав такую ситуацию "досадной помехой".
Ранее Wall Street Journal сообщила, что Белый дом планирует на этой неделе объявить о создании коалиции для сопровождения судов, проходящих через Ормузский пролив. При этом ряд стран, таких как Япония, Великобритания и Франция, уже отказались от отправки своих ВМС.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
СМИ: США недооценили способность Ирана повлиять на мировую экономику
01:40
В субботу президент США призвал Китай и другие страны прислать военные корабли в Ормузский пролив, чтобы тот "больше не был угрозой". Он пообещал, что Штат "скоро обеспечат" безопасность и свободу в этом регионе.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя призывы Трампа, заявил, что хваленый американский зонтик безопасности оказался дырявым и скорее притягивает беды, чем ограждает от них.
Ранее глава минэнерго США Крис Райт заявил, что американские военные могут начать сопровождать коммерческие суда через Ормузский пролив не раньше конца марта, отметив, что на данный момент такой возможности у ВМС нет.
На фоне атаки США и Израиля на Иран практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
СМИ: в ФРГ проигнорировали вопрос об участии в операции в Ормузском проливе
00:42
 
В миреСШАОрмузский проливИранДональд ТрампНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала