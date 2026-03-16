Суд оштрафовал Telegram еще на 35 миллионов рублей

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Таганский суд столицы оштрафовал мессенджер Telegram на 35 миллионов рублей за неудаление запрещенной информации о призывах к экстремистской деятельности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Telegram привлекли к административной ответственности за 5 эпизодов нарушения части 4 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ).

"Признать Telegram Messenger inc виновным… назначить наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей", - огласила решение судья по каждому из нарушений.