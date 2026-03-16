Рейтинг@Mail.ru
В Тегеране с начала конфликта погибли по меньшей мере 500 человек
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 16.03.2026 (обновлено: 12:10 16.03.2026)
https://ria.ru/20260316/tegeran-2080945149.html
В Тегеране с начала конфликта погибли по меньшей мере 500 человек
В Тегеране с начала конфликта погибли по меньшей мере 500 человек - РИА Новости, 16.03.2026
В Тегеране с начала конфликта погибли по меньшей мере 500 человек
Более 500 человек погибли, 5700 пострадали в Тегеране от ударов США и Израиля, сообщил руководитель скорой помощи иранской столицы Мохаммад Исмаил Тавакколи. РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T11:33:00+03:00
2026-03-16T12:10:00+03:00
в мире
тегеран (город)
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080501818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_df83fe13e15174e5c1feee8ce042ddcc.jpg
тегеран (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080501818_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_93d22953cec4ae9af57ab8caf5961758.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тегеран (город), сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Тегеран (город), США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Тегеране с начала конфликта погибли по меньшей мере 500 человек

В Тегеране с начала конфликта погибли около 500 человек, 5,7 тысячи ранены

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте удара в Тегеране
Дым на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте удара в Тегеране
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 16 мар - РИА Новости. Более 500 человек погибли, 5700 пострадали в Тегеране от ударов США и Израиля, сообщил руководитель скорой помощи иранской столицы Мохаммад Исмаил Тавакколи.
«
"К настоящему моменту у нас было 5700 пострадавших, 503 человека погибли в результате происшествий, связанных с войной", - приводит его слова агентство Tasnim. По словам Тавакколи, среди погибших есть дети - это 12 человек в возрасте от 2 месяцев до 12 лет.
Он также отметил, что 250 точек непосредственно в столице подверглись атакам, всего же в столичном округе под ракетные и воздушные удары попали 330 точек. В свою очередь, губернатор провинции Тегеран Мохаммадсадек Моатамедиан сообщил, согласно телеканалу SNN, что в течение 10 дней попадания были зафиксированы 9,5 тысячи точек, 40% "операций" противника приходятся именно на столичный округ.
"В течение двух лет войны США против Ирака под удары и бомбардировки попали 7 тысяч точек (в Ираке), за первые 10 дней войны против Ирана удары коснулись более 9,5 тысячи", - отметил он.
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Эксперт объяснил, почему инициатива в конфликте на Ближнем Востоке у Ирана
Вчера, 08:56
Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани ранее сообщила, что удары США и Израиля затронули почти 43 тысячи гражданских объектов в Иране, в том числе практически 36,5 тысячи объектов, связанных с жильем.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Атака беспилотников - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
"Вызывает беспокойство". В США запаниковали из-за необычного решения Ирана
Вчера, 10:05
 
В миреТегеран (город)СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала