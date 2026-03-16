В Тегеране с начала конфликта погибли по меньшей мере 500 человек

ТЕГЕРАН, 16 мар - РИА Новости. Более 500 человек погибли, 5700 пострадали в Тегеране от ударов США и Израиля, сообщил руководитель скорой помощи иранской столицы Мохаммад Исмаил Тавакколи.

« "К настоящему моменту у нас было 5700 пострадавших, 503 человека погибли в результате происшествий, связанных с войной", - приводит его слова агентство Tasnim. По словам Тавакколи, среди погибших есть дети - это 12 человек в возрасте от 2 месяцев до 12 лет.

Он также отметил, что 250 точек непосредственно в столице подверглись атакам, всего же в столичном округе под ракетные и воздушные удары попали 330 точек. В свою очередь, губернатор провинции Тегеран Мохаммадсадек Моатамедиан сообщил, согласно телеканалу SNN , что в течение 10 дней попадания были зафиксированы 9,5 тысячи точек, 40% "операций" противника приходятся именно на столичный округ.

"В течение двух лет войны США против Ирака под удары и бомбардировки попали 7 тысяч точек (в Ираке), за первые 10 дней войны против Ирана удары коснулись более 9,5 тысячи", - отметил он.

Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани ранее сообщила, что удары США и Израиля затронули почти 43 тысячи гражданских объектов в Иране, в том числе практически 36,5 тысячи объектов, связанных с жильем.