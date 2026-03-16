У россиянина, потерявшего память в Таиланде, нашлась дочь

БАНГКОК, 16 мар - РИА Новости. У потерявшего память 70-летнего россиянина Владимира Князева нашлась дочь в Екатеринбурге, российские волонтеры связали ее с тайской больницей, где сейчас находится пенсионер, рассказала РИА Новости лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор русскоязычного паблика в таиландских соцсетях "Паттайя от А до Я" Светлана Шерстобоева.