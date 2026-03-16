Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:36 16.03.2026
Таиланд попросил Иран помочь в спасении моряков с атакованного судна
Таиланд попросил Иран помочь в спасении моряков с атакованного судна
Министр иностранных дел Таиланда попросил в телефонном разговоре с иранским коллегой содействия Ирана в спасении троих тайских моряков, остающихся на борту... РИА Новости, 16.03.2026
в мире
таиланд
ормузский пролив
иран
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080135497_0:418:872:909_1920x0_80_0_0_db21cd0d8651c387d4c4e17746f7c0f9.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080135497_0:327:872:981_1920x0_80_0_0_86ce4b423f4cf447d40b30eeb0f5517c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© REUTERS / ROYAL THAI NAVYГрузовое судно Mayuree Naree под флагом Таиланда горит в Ормузском проливе
Грузовое судно Mayuree Naree под флагом Таиланда горит в Ормузском проливе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 16 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Таиланда попросил в телефонном разговоре с иранским коллегой содействия Ирана в спасении троих тайских моряков, остающихся на борту атакованного в Ормузском проливе таиландского сухогруза Mayuree Naree, сообщает МИД Таиланда в специальном информационном бюллетене.
"15 марта 2026 года его превосходительство г-н Сихасак Пхуангкеткео, министр иностранных дел Таиланда, провел телефонный разговор с его превосходительством г-ном Сейедом Аббасом Аракчи, министром иностранных дел Исламской Республики Иран. Министр иностранных дел обратился к иранской стороне с просьбой о помощи в поисково-спасательной операции по поиску трех тайских членов экипажа судна Mayuree Naree", - говорится в опубликованном в понедельник сообщении внешнеполитического ведомства.
Нефтяные танкеры недалеко от Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Вчера, 10:21
Также обсуждался вопрос о разрешении безопасного прохода таиландских грузовых судов через Ормузский пролив, сообщает МИД Таиланда.
"Министр иностранных дел призвал все заинтересованные стороны вернуться к диалогу и дипломатии для скорейшего прекращения нынешней напряженности на Ближнем Востоке", - также говорится в сообщении.
Таиландский сухогруз Mayuree Naree с экипажем, состоящим из 23 граждан Таиланда, был атакован иранской ракетой 11 марта в Ормузском проливе после выхода из порта Халифа, Дубай. Двадцать из 23 членов экипажа судна, пораженного ракетой и загоревшегося, покинули судно и были спасены военными моряками Омана, действовавшими по просьбе таиландских военно-морских сил, переданной по военно-морским каналам международного сотрудничества. Благодаря сотрудничеству МИД Таиланда и дипломатов Омана и ОАЭ, 20 спасенных моряков прибыли в понедельник в Бангкок.
Еще трое моряков, тоже граждан Таиланда, не смогли покинуть судно, так как в момент удара находились в его кормовой части, по которой пришлось попадание. Военно-морские силы Таиланда позже получили по военно-морским каналам информацию о том, что все трое моряков живы, однако пока остаются на судне, пожар на котором был потушен, но "пока есть трудности в снятии их с поврежденного сухогруза".
Ранее посол Ирана в Таиланде был вызван в МИД страны в Бангкоке, где у него потребовали объяснений и извинений за удар по таиландскому судну в Ормузском проливе.
Власти Ирана заявляют, что удар был нанесен после того, как таиландское судно проигнорировало запрет на вход в Ормузский пролив, выйдя из порта Халифа в Дубае. Таиланд в настоящее время выясняет, кто дал команду на выход Mayuree Naree в Ормузский пролив.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Вчера, 02:23
 
В миреТаиландОрмузский проливИранАббас Аракчи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала