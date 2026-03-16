Таиланд попросил Иран помочь в спасении моряков с атакованного судна

БАНГКОК, 16 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Таиланда попросил в телефонном разговоре с иранским коллегой содействия Ирана в спасении троих тайских моряков, остающихся на борту атакованного в Ормузском проливе таиландского сухогруза Mayuree Naree, сообщает МИД Таиланда в специальном информационном бюллетене.

"15 марта 2026 года его превосходительство г-н Сихасак Пхуангкеткео, министр иностранных дел Таиланда , провел телефонный разговор с его превосходительством г-ном Сейедом Аббасом Аракчи , министром иностранных дел Исламской Республики Иран. Министр иностранных дел обратился к иранской стороне с просьбой о помощи в поисково-спасательной операции по поиску трех тайских членов экипажа судна Mayuree Naree", - говорится в опубликованном в понедельник сообщении внешнеполитического ведомства.

Также обсуждался вопрос о разрешении безопасного прохода таиландских грузовых судов через Ормузский пролив , сообщает МИД Таиланда.

"Министр иностранных дел призвал все заинтересованные стороны вернуться к диалогу и дипломатии для скорейшего прекращения нынешней напряженности на Ближнем Востоке", - также говорится в сообщении.

Таиландский сухогруз Mayuree Naree с экипажем, состоящим из 23 граждан Таиланда, был атакован иранской ракетой 11 марта в Ормузском проливе после выхода из порта Халифа, Дубай . Двадцать из 23 членов экипажа судна, пораженного ракетой и загоревшегося, покинули судно и были спасены военными моряками Омана , действовавшими по просьбе таиландских военно-морских сил, переданной по военно-морским каналам международного сотрудничества. Благодаря сотрудничеству МИД Таиланда и дипломатов Омана и ОАЭ , 20 спасенных моряков прибыли в понедельник в Бангкок

Еще трое моряков, тоже граждан Таиланда, не смогли покинуть судно, так как в момент удара находились в его кормовой части, по которой пришлось попадание. Военно-морские силы Таиланда позже получили по военно-морским каналам информацию о том, что все трое моряков живы, однако пока остаются на судне, пожар на котором был потушен, но "пока есть трудности в снятии их с поврежденного сухогруза".

Ранее посол Ирана в Таиланде был вызван в МИД страны в Бангкоке, где у него потребовали объяснений и извинений за удар по таиландскому судну в Ормузском проливе.