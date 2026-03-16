Кот во время прививки

Свыше 18 тысяч домашних питомцев вакцинировали в Московской области

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Почти 18,8 тысячи домашних животных вакцинировали в государственных ветеринарных клиниках Подмосковья за месяц, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Регулярные прививки помогают защитить питомцев от опасных инфекций и являются одной из основных мер профилактики заболеваний.

В ведомстве отметили, что прививки получили более 8,5 тысячи кошек и 10,2 тысячи собак. Чтобы поддерживать иммунитет, такую прививку необходимо делать питомцу ежегодно. В государственных ветклиниках региона вакцинация против бешенства проводится бесплатно.

Кроме этого, во время визита владельцы могут защитить питомцев и от других распространенных инфекций.