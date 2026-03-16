Бойцы "Севера" ежедневно срывают атаки дронов ВСУ на Сумском направлении

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мобильные группы радиоэлектронной борьбы группировки войск "Север" ежедневно срывают атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на сумском направлении, сообщили в Минобороны России.

Подразделения радиоэлектронной борьбы 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" в ходе выполнения специальных задач на сумском направлении обеспечивают защиту личного состава и гражданской инфраструктуры от ударов беспилотных летательных аппаратов противника.

"Мобильные группы РЭБ ежедневно выставляют временные посты наблюдения и подавления, оперативно реагируя на изменения воздушной обстановки. Противник нацеливает свои беспилотники прежде всего на гражданские автомобили, объекты инфраструктуры и жилые постройки. Задача группы - сорвать эти атаки ещё на подлёте", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, бойцы ежедневно меняют точки, анализируют маршруты и тактику врага, действуя по обстановке в небе.

"Благодаря слаженной работе специалистов РЭБ удаётся минимизировать угрозу для мирного населения и обеспечить безопасность логистических маршрутов в приграничной зоне", - добавили в МО РФ