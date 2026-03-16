В РПЦ рассказали о дне Святого Патрика в Британии и Ирландии - РИА Новости, 16.03.2026
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
13:34 16.03.2026 (обновлено: 14:05 16.03.2026)
В РПЦ рассказали о дне Святого Патрика в Британии и Ирландии
В РПЦ рассказали о дне Святого Патрика в Британии и Ирландии - РИА Новости, 16.03.2026
В РПЦ рассказали о дне Святого Патрика в Британии и Ирландии
Ирландские и британские православные верующие в день святого Патрика стараются отправляться в паломничество к связанным с ним местам, в частности, на ирландскую РИА Новости, 16.03.2026
религия
ирландия
великобритания
восток
московская духовная академия
русская православная церковь
ирландия
великобритания
восток
ирландия, великобритания, восток, московская духовная академия, русская православная церковь
Религия, Ирландия, Великобритания, Восток, Московская духовная академия, Русская православная церковь
В РПЦ рассказали о дне Святого Патрика в Британии и Ирландии

Борисов: верующие в Британии в день святого Патрика отправляются в паломничество

© РИА Новости / Алексей Куденко | Вид на гору Крох Патрик в графстве Мейо в Ирландии
Вид на гору Крох Патрик в графстве Мейо в Ирландии - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Вид на гору Крох Патрик в графстве Мейо в Ирландии
МОСКВА 16 мар – РИА Новости. Ирландские и британские православные верующие в день святого Патрика стараются отправляться в паломничество к связанным с ним местам, в частности, на ирландскую гору Крох-Патрик, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, служитель столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов.
Православные в Ирландии и Великобритании празднуют день святого Патрика летом, но и 17 марта, в день католического торжества, стараются по-своему прославить его, отметил Борисов. Западное торжество почти всегда приходится на Великий пост, поэтому православные не участвуют в парадах и не сидят в пивных, а стараются отправиться в паломничество к местам его жизни и святительского подвига.
"Точно не известно, где похоронен святой Патрик, поэтому в день его памяти паломники отправляются на запад Ирландии на гору Крох-Патрик, где он провел в молитве сорок дней и ночей. На её вершине много столетий стоит часовня в честь святого, и православным несколько раз даже удавалось совершать там богослужения", – сказал священнослужитель.
Святой Патрик, пояснил он, жил в IV веке от Рождества Христова, когда церковь была единой и включала в себя христиан Востока и Запада, и поэтому почитается и православными христианами.
"С 2007 года святой Патрик, или Патрикий, почитается в лике святых Русской православной церковью. День его памяти отмечают летом: на третье воскресенье после праздника Святой Троицы", – добавил Борисов.
День покровителя Ирландии святого Патрика ежегодно отмечается в разных странах 17 марта. Святой Патрик – один из наиболее известных и почитаемых католических святых, покровитель Ирландии, Исландии и Нигерии, куда христианство принесли ирландские миссионеры.
РелигияИрландияВеликобританияВостокМосковская духовная академияРусская православная церковь
 
 
