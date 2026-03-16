В РПЦ рассказали о дне Святого Патрика в Британии и Ирландии

МОСКВА 16 мар – РИА Новости. Ирландские и британские православные верующие в день святого Патрика стараются отправляться в паломничество к связанным с ним местам, в частности, на ирландскую гору Крох-Патрик, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, служитель столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов.
Православные в Ирландии и Великобритании празднуют день святого Патрика летом, но и 17 марта, в день католического торжества, стараются по-своему прославить его, отметил Борисов. Западное торжество почти всегда приходится на Великий пост, поэтому православные не участвуют в парадах и не сидят в пивных, а стараются отправиться в паломничество к местам его жизни и святительского подвига.
"Точно не известно, где похоронен святой Патрик, поэтому в день его памяти паломники отправляются на запад Ирландии на гору Крох-Патрик, где он провел в молитве сорок дней и ночей. На её вершине много столетий стоит часовня в честь святого, и православным несколько раз даже удавалось совершать там богослужения", – сказал священнослужитель.
Святой Патрик, пояснил он, жил в IV веке от Рождества Христова, когда церковь была единой и включала в себя христиан Востока и Запада, и поэтому почитается и православными христианами.
"С 2007 года святой Патрик, или Патрикий, почитается в лике святых Русской православной церковью. День его памяти отмечают летом: на третье воскресенье после праздника Святой Троицы", – добавил Борисов.
14 марта, 06:27