В РПЦ рассказали о дне Святого Патрика в Британии и Ирландии

МОСКВА 16 мар – РИА Новости. Ирландские и британские православные верующие в день святого Патрика стараются отправляться в паломничество к связанным с ним местам, в частности, на ирландскую гору Крох-Патрик, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, служитель столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов.

"Точно не известно, где похоронен святой Патрик, поэтому в день его памяти паломники отправляются на запад Ирландии на гору Крох-Патрик, где он провел в молитве сорок дней и ночей. На её вершине много столетий стоит часовня в честь святого, и православным несколько раз даже удавалось совершать там богослужения", – сказал священнослужитель.